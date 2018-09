Genf (AFP) Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach Angaben seiner Anwälte zu einer Befragung durch die schwedische Staatsanwaltschaft zu Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung bereit, wenn ihm Einsicht in die Ermittlungsakten gewährt wird. "Wir müssen Zugang zur Gesamtheit der Verfahrensakten bekommen", sagte der frühere spanische Ermittlungsrichter und heutige Verteidiger Assanges, Baltasar Garzón am Montag. Die Akten seien "seit viereinhalb Jahren in den Händen der schwedischen Staatsanwaltschaft und nicht in den Händen der Verteidiger", kritisierte er.

