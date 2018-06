Madrid (AFP) Sieben Monate, nachdem er von seinen Eltern zu einer Spezialbehandlung nach Tschechien "entführt" worden war, hat der fünfjährige britische Krebspatient Ashya King die Krankheit offenbar besiegt. Der Hirntumor sei "vollständig neutralisiert und enthält keine Krebszellen mehr", teilte Familienanwalt Juan Isidro Fernandez Diaz am Montag in Madrid mit. Der Erfolg sei auf die Protonentherapie zurückzuführen, zu der Ashya im August aus Großbritannien in eine Klinik in Prag gebracht worden war.

