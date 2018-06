Boston (SID) - Die Initiative Boston 2024 hat auf den schwindenden Rückhalt in der Bevölkerung im US-Bundesstaat Massachusetts reagiert und erstmals die Möglichkeit einer Bürgerbefragung zur Olympiabewerbung eingeräumt. "Wir ziehen das nur durch, wenn die Mehrheit hinter uns steht", sagte Richard Davey, Chef der lokalen Bewerbungskampagne: "Natürlich brauchen wir ein Mittel, um die Unterstützung zu messen. Wie das aussieht, halten wir uns offen."

Die jüngste Umfrage am Freitag hatte ergeben, dass nur noch 36 Prozent der Bürger im Großraum Boston die Bewerbung für die Sommerspiele 2024 unterstützen, 52 Prozent votierten gegen die Austragung. Rivale Hamburg hatte zuletzt 64 Prozent Zustimmung erhalten, in der Hansestadt findet voraussichtlich im September ein Referendum statt.

Trotz der schwachen Zahlen ist Davey zuversichtlich. "Wenn wir unsere Jobs in den nächsten zwei Jahren machen, werden wir die Mehrheit für uns gewinnen", wird Davey in der Zeitung Boston Globe zitiert. Bislang galt Boston, das sich gegen die nationalen Konkurrenten Los Angeles, San Francisco und Washington D.C. durchgesetzt hatte, als Favorit für die Olympia-Ausrichtung in neun Jahren.