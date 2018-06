Seoul (AFP) Südkoreanische Aktivisten haben den Abwurf von 10.000 DVDs der umstrittenen Nordkorea-Satire "The Interview" über dem Nachbarland vorerst gestoppt. Wie der Aktivist Park Sang Hak am Montag in Seoul sagte, wurde die Ballonaktion nicht komplett gestrichen, sondern lediglich verschoben. Einen Grund dafür nannte er nicht. Er war von der südkoreanischen Regierung zuletzt aber stark unter Druck gesetzt worden, die Aktion zu stoppen.

