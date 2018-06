Beirut (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat bewaffneten Oppositionsgruppen in Syrien vorgeworfen, wahllos Zivilisten anzugreifen und zu töten. In einem Bericht, den die Organisation am Montag veröffentlichte, werden dutzende Angriffe auf Zivilisten dokumentiert, die von Dschihadistengruppen wie dem Islamischen Staat (IS) und der Al-Nusra-Front, aber auch von Kämpfern der vom Westen unterstützten Freien Syrischen Armee begangen wurden. Syrien befinde sich in einer "Abwärtsspirale", die Opposition verhalte sich dabei genauso rücksichtslos wie die Regierungstruppen, erklärte der HRW-Nahost-Experte Nadim Houry.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.