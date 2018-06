Washington (AFP) Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat der US-Armee bei einem Besuch in den Vereinigten Staaten für ihre Opfer im Rahmen des internationalen Militäreinsatzes am Hindukusch gedankt. Bei einer Zeremonie im Pentagon sagte Ghani am Montag, Afghanistan sei "dankbar" für den Einsatz der USA, "uns Frieden und Hoffnung zu bringen". Afghanistan werde den USA nicht weiter "zur Last fallen" und "sein Haus in Ordnung bringen", versprach er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.