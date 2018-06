Kairo (AFP) Bei Angriffen im Norden der Sinai-Halbinsel sind zwei ägyptische Soldaten und ein Polizist getötet worden. Wie Sicherheitskräfte am Dienstag mitteilten, starben die beiden Soldaten in einem gepanzerten Fahrzeug, als ein ferngesteuerter Sprengsatz am Straßenrand gezündet wurde. Sechs weitere Soldaten seien verletzt worden. Sie waren in der Nähe des Gazastreifens unterwegs. Stunden später wurde ein Polizist in der Stadt Al-Arisch ebenfalls im Norden der Halbinsel erschossen.

