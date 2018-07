Kabul (AFP) Bewaffnete Angreifer haben in Afghanistan einen Bus überfallen und 13 Zivilisten getötet. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde das Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag in der Provinz Wardak unweit der Hauptstadt Kabul angegriffen. Der Bus war in Richtung Süden unterwegs. Die Bewaffneten hätten das Feuer eröffnet und 13 Menschen erschossen, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs.

