Kabul (AFP) Mehr als tausend Afghanen haben gegen den Lynchmord an einer jungen Frau in Kabul demonstriert. Die Menge lief am Dienstag durch die Straßen der afghanischen Hauptstadt und skandierte Parolen wie "Die Mörder von Farchunda müssen bestraft werden" und "Gerechtigkeit für Farchunda". Die 27-jährige Farchunda war am Donnerstag nahe einer Moschee in Kabul von einer großen Menschenmenge zu Tode geprügelt worden, weil sie angeblich den Koran verbrannt hatte. Ihre Leiche wurde anschließend in Brand gesteckt und in einen Fluss geworfen.

