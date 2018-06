Berlin (dpa) - Die große Koalition will die digitale Kompetenz an deutschen Schulen verbessern. Die Fraktionen von Union und SPD verständigten sich auf einen Antrag, den sie am Donnerstag in den Bundestag einbringen wollen, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. Gefordert würden unter anderem ein Breitbandanschluss für alle Schulen und ein "Pakt für Digitale Bildung". So sollten "die unterschiedlichen Aktivitäten von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gebündelt" werden, um die digitale Ausstattung und Infrastruktur der Schulen zu verbessern.

