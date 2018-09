Mountain View (dpa) - Google bekommt eine Finanzchefin mit viel Wall-Street-Erfahrung. Die Top-Managerin Ruth Porat wechselt zu dem Internet-Konzern aus der gleichen Position bei der Bank Morgan Stanley. Porat werde den neuen Job am 26. Mai antreten, teilte Google mit.

Porat, die im Silicon Valley aufwuchs, arbeitete seit 1987 in verschiedenen Positionen bei Morgan Stanley. Sie hatte auch mehrere Investitionen in Internet-Unternehmen wie Amazon oder Ebay betreut. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" bezeichnete Porat als "eine der mächtigsten Frauen an der Wall Street". Bei Morgan Stanley wird sie von Jonathan Pruzan ersetzt, der aktuell im Investmentbanking-Bereich arbeitet. Er ist seit 1994 bei der Bank.

Der langjährige Google-Finanzchef Patrick Pichette hatte vor zwei Wochen seinen Rückzug angekündigt. Er wolle mit seiner Frau um die Welt reisen, schrieb der 52-jährige. Pichette war seit August 2008 Finanzchef des Internet-Konzerns. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehörte auch, den Wall-Street-Investoren den Kurs von Google zu vermitteln. Einige von ihnen machen sich Sorgen angesichts der Kosten von Zukunftsprojekten wie selbstfahrende Autos oder die Datenbrille Google Glas, während der Konzern sein Geld nach wie vor fast nur mit Werbung im Umfeld der Internet-Suche verdient.

Google-Ankündidung

Mitteilung von Morgan Stanley

Bericht von "Forbes"