Berlin (AFP) Berlin will den Kopf einer 1991 abgerissenen und anschließend vergrabenen Lenin-Statue aus der Erde holen und in einer Ausstellung zeigen. Nachdem die politische Entscheidung dazu nun gefallen sei, befänden sich die zuständigen Behörden in Anhörungen, um eine Genehmigung für die Bergung aus einem Artenschutzgebiet zu erteilen, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.