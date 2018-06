Bonn (AFP) Die Deutsche Bischofskonferenz hat mit Bestürzung auf den Absturz des Germanwings-Airbus in Frankreich mit vermutlich zahlreichen Toten reagiert. "Die unfassbare Tragödie lässt Worte versagen", erklärte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, am Dienstag in Bonn. "Mit großer Erschütterung fühlen wir uns als Kirche den Angehörigen der Opfer verbunden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.