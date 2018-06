Stuttgart (AFP) Der Technologiekonzern Bosch will in diesem Jahr weltweit 12.000 neue Mitarbeiter einstellen. Neben Maschinenbau- und Elektrotechnik-Ingenieuren seien vor allem Akademiker mit IT-Kenntnissen gesucht, teilte das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mit. Da Software wegen der zunehmenden Vernetzung in allen Bereichen immer wichtiger werde, stelle Bosch verstärkt Mitarbeiter im Software-Bereich ein, erklärte Geschäftsführer Christoph Kübel.

