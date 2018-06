Berlin (AFP) Erst am Montag ein siebenstündiges Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dann am Dienstag eine ganze Gesprächsserie mit SPD-Ministern und Opposition: Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat auch den zweiten Tag seines Antrittsbesuchs in Berlin intensiv genutzt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), aber auch seine übrigen Gesprächspartner stellten anschließend eine spürbare Entspannung im zuletzt arg strapazierten Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.