Berlin (AFP) Zum Auftakt einer neuen Warnstreik-Woche im öffentlichen Dienst der Länder haben am Dienstag wieder viele tausend Beschäftigte die Arbeit niederlegt. Wie die Gewerkschaft Verdi in Berlin mitteilte, lag der Schwerpunkt in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Leipzig demonstrierten demnach mehr als 27.000 Menschen für die Tarif-Forderungen der Angestellten. In den nächsten Tagen sollen die Warnstreiks nach Angaben von Gewerkschaften in wechselnden Bundesländern weitergehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.