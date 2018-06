Berlin (AFP) Die Spitzen der Regierungsfraktionen Union und SPD treffen sich Mitte April zu einer zweitägigen Klausur. Schwerpunkt sollen die Themen Wirtschaft, Verkehr sowie Bildung und Forschung sein, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin. Besprochen werden soll demnach auch das transatlantische Handelsabkommen TTIP, das insbesondere in der SPD hoch umstritten ist. Die konkreten Inhalte würden derzeit noch abgestimmt, sagte Grosse-Brömer.

