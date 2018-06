Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat bestürzt auf die Nachricht vom Absturz eines Airbus A320 in Südfrankreich reagiert. Während seines Staatsbesuchs in Peru sagte der Bundespräsident am Dienstag: "Mit größter Bestürzung habe ich von dem schweren Flugzeugunglück erfahren." Seine Gedanken seien bei den Familienangehörigen und Freunden der vielen Opfer. "Ihnen gilt meine tief empfundene Anteilnahme. Mögen sie in dieser schweren Zeit Kraft und Trost finden." Gauck dankte allen, "die nun an verschiedensten Stellen Hilfe leisten und den Betroffenen zur Seite stehen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.