Paris (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat in einem ersten Telefonat nach dem Flugzeugunglück Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seinen Beistand zugesichert. Wie der Elysée-Palast in Paris am Dienstag weiter mitteilte, begaben sich die deutsche Botschafterin in Paris, Susanne Wasum-Rainer, und Innenminister Bernard Cazeneuve zum Ort des Absturzes.

