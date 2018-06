Düsseldorf (AFP) Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat sich tief erschüttert über den Absturz einer Germanwings-Maschine in Frankreich geäußert. "Die Trauer in Nordrhein-Westfalen ist groß", sagte Kraft am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. Es stehe zu vermuten, dass eine größere Zahl der Opfer aus Nordrhein-Westfalen stamme. Die Trauer gelte allen Opfern des Absturzes, fügte Kraft hinzu.

