Frankfurt/Main (AFP) Der Vorstandschef der Lufthansa, Carsten Spohr, hat entsetzt auf den Absturz einer Maschine der Tochtergesellschaft Germanwings in Frankreich reagiert. "Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Familien und Freunden unserer Passagiere und Besatzungsmitglieder", hieß es in einer kurzen Stellungnahme Spohrs auf Englisch, die die Lufthansa am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte. "Wenn unsere Befürchtungen sich bewahrheiten, ist heute ein schwarzer Tag für die Lufthansa."

