Barcelona (AFP) Die Lufthansa geht beim Absturz eines Airbus A320 der Konzerntochter Germanwings in den französischen Alpen von einem Unfall aus. Derzeit werde davon ausgegangen, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe, sagte Lufthansa-Topmanagerin Heike Birlenbach am Dienstagabend in Barcelona. Alles andere wäre "Spekulation".

