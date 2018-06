Berlin (AFP) Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in Frankreich sind am Dienstag mehrere Flüge der Lufthansa-Tochter in Deutschland ausgefallen. "Einzelne Crews haben sich aus persönlichen Gründen nicht in der Lage gesehen, ihren Dienst anzutreten", sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Dienstagabend. Es sei zu vereinzelten Flugausfällen gekommen. Germanwings bestätigte die Angaben. Da einige Crews wegen des Unglücks "heute nicht fliegen wollten", seien einige Flüge gestrichen worden. "Dafür haben wir Verständnis", sagte Germanwings-Chef Thomas Winkelmann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.