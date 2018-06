Frankfurt/Main (AFP) Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Guntram Schneider (SPD) will den etwa 500.000 illegal in Deutschland lebenden Ausländern mit einer Stichtagsregelung die Legalisierung ihres Aufenthalts ermöglichen. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe) schrieb Schneider, diese Menschen lebten "in ständiger Angst, aufgegriffen und abgeschoben zu werden, oft schwarz beschäftigt, zu miserablen Arbeitsbedingungen, ohne Krankenversicherung und in schlechten Wohnverhältnissen". Damit sei niemandem gedient, sagte Schneider vor dem am Mittwochabend stattfindenden Treffen der für Integration zuständigen Landesminister.

