Seyne (AFP) Nach der Germanwings-Flugkatastrophe droht schlechter werdendes Wetter die Arbeit der Einsatzkräfte in den französischen Alpen zu erschweren. An der Absturzstelle dürfte es bald regnen oder schneien, sagte Gendarmerie-Chef David Galtier am Dienstag in der Ortschaft Seyne, wo eine Einsatzzentrale eingerichtet wurde. Damit werde die Aufgabe erschwert, den Unglücksort für die Ermittlungen abzusichern. Der französische Wetterdienst hat für den frühen Abend Schnee oder Regen in der Region vorhergesagt, wo zuvor noch gutes Wetter geherrscht hatte.

