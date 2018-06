Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht eine deutliche Entspannung im Verhältnis zu Griechenland. "Ich freue mich darüber, dass sich die Tonlage in den deutsch-griechischen Gesprächen in den letzten Tagen deutlich verändert und deutlich verbessert hat", sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin nach einem Gespräch mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. Am Abend zuvor war Tsipras bereits mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammengetroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.