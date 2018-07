Washington (AFP) Nach dem Absturz eines Germanwings-Flugzeugs in den französischen Alpen haben die USA ihre Hilfe angeboten. Die US-Regierung sei mit den Behörden in Deutschland, Frankreich und Spanien in Kontakt, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern, ihren Familien und ihnen nahestehenden Personen." US-Präsident Barack Obama wurde den Angaben zufolge über das Unglück unterrichtet.

