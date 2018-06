Brüssel (AFP) Die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr ist EU-weit leicht zurückgegangen, in Deutschland allerdings stieg sie um ein Prozent. Insgesamt starben vergangenes Jahr in den 28 EU-Ländern 25.700 Menschen bei Unfällen und damit rund ein Prozent weniger als 2013, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte.

