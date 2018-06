Leipzig (AFP) Trotz der teils immer noch frostigen Nächte sind die Zecken schon aktiv. Die kleinen Blutsauger benötigten am Tag noch etwas Zeit, um auf "Betriebstemperatur" zu kommen und dann auf Wirtssuche zu gehen, sagte Christine Klaus vom Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen in Jena am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Am häufigsten seien sie deshalb im Moment "über die Mittagszeit, vor allem an sonnigen und windstillen Plätzen auf Wiesen, an Waldrainen und auch im noch sehr lichten Laubwald anzutreffen".

