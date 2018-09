Brüssel (AFP) Der Europäische Rechnungshof (EuRH) hat die Umsetzung der Pläne für die milliardenschwere "Jugendgarantie" zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit in vielen EU-Ländern kritisiert. Es gebe "keine Informationen zu den potenziellen Gesamtkosten", womit das Risiko bestehe, "dass die Gesamtmittelausstattung womöglich nicht angemessen ist", sagte Rechnungshof-Vertreterin Iliana Ivanova am Dienstag in Brüssel. Generell fehle eine Kontrolle der Umsetzung und Wirkung, wie das bei allen sonstigen Kommissionsvorhaben Standard sei.

