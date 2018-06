Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird seine Heimspiele auch weiterhin und bis mindestens 2020 in der Commerzbank-Arena austragen. Die in der Mainmetropole ansässige Bank hält für weitere fünf Jahre die Namensrechte am ehemaligen Waldstadion, nachdem der ursprünglich am 1. Juli 2015 auslaufende Kontrakt verlängert wurde. Vertragspartner sind die Stadionbetreibergesellschaft Stadion Frankfurt Management GmbH und Sportfive als Vermarkter der werblichen Rechte.