Freiburg (SID) - Stürmerin Hasret Kayikci bleibt den Fußballerinnen des SC Freiburg erhalten. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, verlängerte die 23-Jährige ihren Vertrag über das Saisonende hinaus. In der laufenden Spielzeit kam Kayikci in 20 Partien zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore.