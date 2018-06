Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. März 2015:

13. Kalenderwoche

84. Tag des Jahres

Noch 281 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Judith, Jutta, Prokop

HISTORISCHE DATEN

2014 - Der FC Bayern München wird zum 24. Mal deutscher Fußball-Meister.

2013 - In Brüssel einigen sich die Euro-Staaten, der IWF und die Regierung Zyperns auf ein Hilfsprogramm von zehn Milliarden Euro für das von der Staatspleite bedrohte Land.

2005 - Zum ersten Mal in den 26 Amtsjahren von Papst Johannes Paul II. beginnen die Osterfeierlichkeiten in Rom ohne ihn. Das kranke Kirchenoberhaupt ist lediglich per Leinwand aus dem Vatikan zugeschaltet.

1990 - In Ungarn finden die ersten freien Parlamentswahlen seit 43 Jahren statt.

1975 - Der saudi-arabische König Feisal wird von einem seiner Neffen erschossen.

1965 - Der Bundestag beschließt die Verlängerung der Verjährungsfristen für Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus.

1954 - Die Sowjetunion erkennt die DDR als souveränen Staat an.

1925 - Im Drei-Masken-Verlag München erscheint der historische Roman "Jud Süß" von Lion Feuchtwanger.

1655 - Der niederländische Astronom Christiaan Huygens entdeckt in der Nähe des Saturn Titan, den er später als Saturn-Mond identifiziert.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: 20 Pythons sollen bei den Parlamentswahlen in Indonesien in besonders gefährdeten Wahllokalen den ungestörten Ablauf der Stimmabgabe sicherstellen helfen.

GEBURTSTAGE

1965 - Sarah Jessica Parker (50), amerikanische Schauspielerin ("Sex and the City")

1960 - Markus Maria Profitlich (55), deutscher Komiker ("Mensch Markus")

1955 - Wolf Maahn (60), deutscher Rocksänger ("Karussell")

1921 - Simone Signoret, französische Schauspielerin ("Die Katze"), gest. 1985

1881 - Bela Bartok, ungarischer Komponist und Pianist ("Herzog Blaubarts Burg"), gest. 1945

TODESTAGE

2010 - Elisabeth Noelle-Neumann, deutsche Meinungsforscherin, geb. 1916

1918 - Claude Debussy, französischer Komponist ("Pelléas et Mélisande"), geb. 1862