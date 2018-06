London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat eine dritte Amtszeit ausgeschlossen - noch bevor ihm die Wahl zu einer zweiten gelungen ist. Der konservative Politiker sagte am Montag der BBC, es gebe einen Zeitpunkt, an dem eine "frische Führung gut ist". Eine dritte Amtszeit ziehe er daher "nicht in Erwägung". Cameron nannte stattdessen andere potenzielle Kandidaten für die britische Führung - etwa Innenministerin Theresa May und Finanzminister George Osborne. Die Partei habe "viele Talente" zu bieten.

