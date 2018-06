Ottawa (AFP) Kanada will seine Unterstützung für die US-geführte Militärallianz im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ausweiten. Künftig solle sich die Armee auch an Luftangriffen in Syrien beteiligen, erklärte die Regierung am Dienstag in Ottawa. Um die Dschihadisten zu besiegen, sei es nötig, "sie dort anzugreifen, wo sie sind, nämlich auch in Syrien". Zudem sei geplant, das Mandat um ein Jahr bis März 2016 zu verlängern. Kanada hatte sich im Oktober der internationalen Anti-IS-Koalition angeschlossen.

