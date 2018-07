Los Angeles (dpa) - Haben sie oder haben sie nicht? Die Spekulationen um eine mögliche Hochzeit von Schauspielerin Mila Kunis (31) und Ashton Kutcher (37) gehen weiter.

Auf die Frage, ob sie verheiratet sei, antwortete Kunis in der "Late Late Show" im US-Fernsehen mehrfach mit: "Vielleicht". Als Oscar-Preisträger Tom Hanks (51), der in der Sendung ebenfalls zu Gast war, einen Ring an Kunis' Finger entdeckte, zeigte sie ihre linke Hand. "Du hast geheiratet. Lass uns die Show zu einer Hochzeitsparty machen", kommentierte Gastgeber James Corden.

Die ukrainisch-amerikanische Schauspielerin ("Black Swan") lachte verlegen, während Hanks den Hochzeitsmarsch anstimmte. Eine Bestätigung kam ihr aber nicht über die Lippen.

Die Spekulationen über eine heimliche Trauung kamen bereits Anfang des Jahres auf. Der "Two And A Half Man"-Star Kutcher postete damals ein Foto, auf dem es hieß: "Frohes, neues Jahr. Die Kutchers". Einen Monat später sagte Kunis zu dem Foto, es gebe viele Kutchers.

Das Schauspieler-Paar gibt nur selten Einblicke in sein Privatleben. Im Herbst verkündete Kutcher, der in erster Ehe mit Demi Moore (52) verheiratet war, auf seiner Website die Geburt von Töchterchen Wyatt Isabelle.

Ausschnitt aus der Show