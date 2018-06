Herzogenbusch (AFP) Zwei Jahre nach dem Pferdefleischskandal in weiten Teilen Europas muss sich ein niederländischer Hersteller vor Gericht verantworten. Vor einem Gericht in Herzogenbusch begann am Dienstag ein Prozess gegen den Hersteller Willy Selten, der hunderte Tonnen Pferdefleisch mit Rindfleisch vermengt und falsch deklariert haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zahlreiche Rechnungen und Aufdrucke für Lieferungen seines Betriebs im Süden der Niederlande gefälscht zu haben. Ziel sei es gewesen, Pferdefleisch als Rindfleisch zu verkaufen, sagte Staatsanwältin Ingeborg Koopmans.

