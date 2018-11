Köln (SID) - Mit mindestens sechs Teams wird der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) an der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in den Niederlanden (26. Juni bis 5. Juli) teilnehmen. Dies geht aus der am Dienstag veröffentlichten Teilnehmerliste des Weltverbandes FIVB hervor. Demnach starten vier Frauen-Teams und zwei Männer-Duos.

Bei den Frauen sind die Vizeweltmeisterinnen Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Berlin) sowie Karla Borger/Britta Büthe (Stuttgart), Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (Hamburg) und Chantal Laboureur/Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) vertreten. Die Teilnahme der Berliner Jonathan Erdmann und Kay Matysik und des Solinger Duos Alexander Walkenhorst/Stefan Windscheif steht ebenfalls fest.

Als Nummer drei und vier der Nachrückerliste können zudem Sebastian Fuchs/Thomas Kaczmarek (Berlin) und Markus Böckermann/Lars Flüggen (Hamburg) auf WM-Tickets hoffen. Nach eigenen Angaben hat der DVV zudem Anträge auf weitere Wildcards bei der FIVB gestellt.