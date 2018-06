Istanbul (AFP) Wenige Tage nach dem neuen Friedensappell des kurdischen Rebellenchefs Abdullah Öcalan hat die türkische Armee in Südostanatolien eine Aktion zur Suche nach Verstecken der Rebellen gestartet. Die Aktion in der Provinz Mardin werde von fünf Einheiten ausgeführt, erklärte der Generalstab in Ankara am Dienstag auf seiner Internetseite. Gesucht werde nach Verstecken und Vorratslagern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Ergebnisse waren zunächst nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.