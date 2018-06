Seyne (AFP) Einsatzkräfte haben einen der Flugschreiber der in den französischen Alpen abgestürzten Germanwings-Maschine gefunden. "Eine Blackbox wurde gefunden und wird den Ermittlungsbehörden übergeben", sagte Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve am Dienstagabend in der Ortschaft Seyne nahe der Absturzstelle. "Diese Blackbox wird in den kommenden Stunden ausgewertet werden, sie wird die Ermittlungen voranbringen."

