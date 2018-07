Köln (AFP) An Bord des in den französischen Alpen abgestürzten Germanwings-Flugzeugs waren 67 Deutsche. Von dieser Zahl gehe die Fluggesellschaft derzeit aus, sagte Germanwings-Manager Thomas Winkelmann am Dienstag auf einer Pressekonferenz am Flughafen Köln/Bonn. Insgesamt waren demnach 144 Passagiere an Bord, darunter zwei Babys, sowie zwei Piloten und vier Mitglieder der Kabinenbesatzung. Ein Germanwings-Team sei am Flughafen Düsseldorf, zu dem die Maschine unterwegs war, im Einsatz, um die Angehörigen zu informieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.