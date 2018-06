Tripolis (AFP) Die UNO hat den Konfliktparteien in Libyen einen Sechs-Punkte-Plan zur Überwindung der tiefen Spaltung des Landes unterbreitet. Dieser sieht vor allem in einer ersten Phase die Bildung eines Präsidialrats, einer Regierung der nationalen Einheit sowie eines gemeinsamen Parlaments vor, wie aus einer am Dienstag von der UN-Unterstützungsmission in Libyen (Unsmil) veröffentlichten Erklärung hervorgeht.

