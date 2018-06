Washington (AFP) Sensationsfund in Portugal: Forscher haben in einem ausgetrockneten See die Fossilien einer Art Riesen-Salamander entdeckt- einer bislang unbekannten Spezies. "Diese Amphibie erinnert an ein Monster, das geradewegs einem Horrorfilm entsprungen ist", erklärte Steve Brusatte, Hauptautor der am Dienstag im US-Fachblatt "Journal of Vertebrate Paleontology" veröffentlichten Arbeiten. "Es war so groß wie ein kleines Auto und hatte einen großen, flachen Kopf mit hunderten spitzen Zähnen."

