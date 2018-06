San Francisco (AFP) Von der Wall Street ins Silicon Valley: Der US-Internetriese Google heuert die Top-Bankerin Ruth Porat als neue Finanzchefin an. Porat werde den Posten am 26. Mai übernehmen, teilte Google am Dienstag mit. Sie gilt als eine der mächtigsten Frauen an der Wall Street und hatte zuletzt bei der Investmentbank Morgan Stanley verschiedene Führungspositionen inne. Unter anderem war sie dort bei Finanzierungsfragen Ansprechpartnerin für Großkonzerne wie Amazon, Ebay und Netscape. Zudem hatte sich Porat in der Finanzkrise im Jahr 2008 als Beraterin der US-Behörden bei der Rettung des Versicherungsriesen AIG einen Namen gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.