Bagdad (AFP) Die USA unterstützen die Offensive der irakischen Streitkräfte auf die Stadt Tikrit mit Aufklärungsflügen. Wie ein Sprecher der US-geführten Militärallianz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) am Dienstag mitteilte, begann die Unterstützung am vergangenen Samstag auf Gesuch der Regierung in Bagdad. Sie finde in Form einer Überwachung aus der Luft statt. Damit wurde erstmals die Beteiligung der USA an dem Einsatz in Tikrit bestätigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.