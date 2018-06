Berlin (dpa) - Die geplante Pkw-Maut kann noch in dieser Woche im Bundestag verabschiedet werden. Die schwarz-rote Koalition einigte sich auf Änderungen am Mautgesetz und Festlegungen unter anderem für eine weitere Ausdehnung der Lkw-Maut, wie die dpa aus Koalitionskreisen erfuhr. Verkehrsminister Alexander Dobrindt will die Pkw-Maut 2016 auf Autobahnen und Bundesstraßen einführen. Die Preise der Kurzzeittarife für Pkw-Fahrer aus dem Ausland sollen anders als bisher vorgesehen in Ökostufen nach Schadstoffausstoß und Motorgröße gestaffelt werden.

