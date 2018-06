Dallas (SID) - Basketballstar Dirk Nowitzki hat sich mit seinen Leistungen für die Dallas Mavericks in der Stadt unsterblich gemacht. Davon ist Rick Carlisle, Trainer des NBA-Teams, überzeugt. "Er wird als einer der am meisten vergötterten Sportler in die Geschichte eingehen, zusammen mit Legenden wie Roger Staubach, Troy Aikman, Mike Modano oder Emmitt Smith", sagte der Headcoach bei spox.com.

"Das ist eine Liste mit ganz großen Namen, Dirk gehört nicht nur dazu, er steht sogar ganz oben", meint Carlisle. Die ehemaligen NFL-Footballer Staubach, Aikman und Smith gewannen mit den Dallas Cowboys jeweils mehrfach den Super Bowl, der einstige Eishockey-Held Modano holte mit den Dallas Stars in der NHL den Stanley Cup.

NBA-Champion Nowitzki gehört für Carlisle aus gutem Grund in diesen Kreis: "Dirk ist ein ganz besonderer Typ. Er hat über die Jahre eine unglaubliche Loyalität gegenüber Mark Cuban (Klubbesitzer, d. Red.) und den Mavs bewiesen. Das ist auch der Grund, warum ihn in Dallas alle lieben."