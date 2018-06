Paris (AFP) Der Airbus-Konzern hat seine Beteiligung an dem französischen Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen Dassault Aviation am Mittwoch weiter reduziert. Verkauft wurden 17,5 Prozent der Unternehmensaktien, was 1,61 Millionen Anteilsscheinen entsprach, wie Airbus mitteilte. Der Konzern nahm demnach eine Summe von 1,64 Milliarden Euro ein. Insgesamt hält Airbus nun noch 24,6 Prozent an Dassault Aviation mit den entsprechenden Stimmrechten.

