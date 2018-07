Frankfurt/Main (AFP) Die Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kommen nach Ansicht des Konzerns voran. "Wir sind in der Sache wieder ein Stück weiter", erklärte Personalvorstand Ulrich Weber nach der jüngsten Gesprächsrunde am Mittwoch in Frankfurt am Main. Dies sei "ein gutes Zeichen vor allem für unsere Kunden, die rund um Ostern mit der Bahn verreisen wollen".

