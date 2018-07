Passau (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will mittelständische Unternehmen einem Bericht zufolge durch den Abbau von Bürokratie um rund 744 Millionen Euro im Jahr entlasten. Wie die "Passauer Neue Presse" am Mittwoch berichtete, soll der Entwurf für das Gesetz zum Bürokratieabbau am Mittwoch im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Demnach sind zahlreiche Erleichterungen bei den Bilanzierungs- und Meldepflichten für Existenzgründer und kleine Mittelständler vorgesehen.

